Durant luistert in NBA debuut bij Suns op met zege op Hornets

Basketballer Kevin Durant heeft zijn debuut voor Phoenix Suns opgeluisterd met een zege. De Suns wonnen in de NBA de uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets met 105-91.

Durant tekende in het Spectrum Center voor 23 punten. Hij nam ook zes rebounds en twee assists voor zijn rekening. Devin Booker was aan de zijde van de Suns de topschutter met 37 punten.

“Ik heb in mijn loopbaan bijna duizend basketbalwedstrijden gespeeld, maar toch was ik vandaag nerveus”, zei Durant. “Maar toen de bal eenmaal in het spel was heb ik me dankzij mijn ploeggenoten erg comfortabel gevoeld. Ik heb gewoon geprobeerd mijn spel te spelen.”

De 34-jarige Durant werd vorige maand overgenomen van Brooklyn Nets. Zijn debuut voor de ploeg uit Phoenix liet echter vanwege een blessure nog op zich wachten. “Man, ik heb het spelletje gemist. Ik ben blij dat mijn knie weer in orde is en kijk ernaar uit om met dit team aan iets te bouwen.”

De Suns staan vierde in de Western Conference en liggen op schema om zich te plaatsen voor de play-offs. Brooklyn Nets, de oude ploeg van Durant, verloor met 142-118 van New York Knicks en leed al de vierde nederlaag op een rij.