Hamilton rekent opnieuw op moeizame start seizoen voor Mercedes

Lewis Hamilton is niet heel optimistisch over de eerste races van het Formule 1-seizoen, dat zondag met de Grote Prijs van Bahrein van start gaat. Maar de Brit sprak tegen dat het gebrek aan snelheid de reden is dat hij zijn contract bij de renstal nog niet verlengd heeft.

De zevenvoudig wereldkampioen gaf donderdag aan dat Mercedes “nog niet is waar we willen zijn”. Maar de suggestie, onder meer gedaan door voormalig kampioenen Damon Hill en Jenson Button, dat de 38-jarige Brit overweegt Mercedes te verlaten als het team er niet in slaagt een competitieve wagen samen te stellen, weerlegde hij . “Ik ben een vechter”, zei Hamilton. “En we vechten als een team. Ik houd van de uitdaging om oplossingen te vinden en ik geloof nog steeds dat ik in staat ben om met de auto iets te doen wat anderen misschien niet kunnen. Ook van die uitdaging houd ik.”

“Om positief te zijn, dat de wagen geen last meer heeft van het ‘stuiteren’ is een groot pluspunt. Dat is opgelost zodat we ons nu kunnen focussen op andere zaken”, vertelde Hamilton, doelend op een probleem waarmee met name Mercedes vorig jaar te kampen had door nieuwe regels rond de aerodynamica.

“Uiteindelijk zijn het mensen die geruchten creĆ«ren zonder feiten”, kwam hij nog terug op een mogelijk afscheid. “Je zou denken dat ze nu wel zouden weten dat ik al sinds mijn dertiende bij Mercedes zit. Ook na een moeilijk jaar dat we gehad hebben, ben ik er nog. En of we nu wel of niet weer een moeilijk jaar hebben, ik zal er nog steeds zijn.”