Lakers zijn vedette James nog zeker drie weken kwijt

Basketballer LeBron James ontbreekt nog zeker drie weken bij Los Angeles Lakers. De vedette, die eerder dit jaar alltime topschutter van de Amerikaanse profcompetitie NBA werd, blesseerde zich zondag in het duel met Dallas Mavericks aan een pees in de rechtervoet. Zijn club maakte donderdag bekend dat hij over drie weken opnieuw onderzocht wordt.

In de strijd om een plaats in de play-offs mist James daarom zeker nog elf duels. In de twee wedstrijden die zijn ploeg deze week zonder hem speelde werd een keer gewonnen en een keer verloren.

De Lakers staan elfde in de Western Conference. Dat zou niet voldoende zijn voor deelname aan de play-offs.