Oud-turnster Witjes noemt vrijspraak Wevers ‘lachwekkend’

Oud-turnster Petra Witjes noemt het vonnis van de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in de zaak Vincent Wevers triest en ‘lachwekkend’. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

“Het komt erop neer dat er opnieuw niet op inhoud is beoordeeld, kennelijk staan vooral procedurele zaken voorop. Met andere woorden; in mijn ogen is de hele zaak voor niets geweest”, zegt Witjes. “Waarom is zowel het ISR als de KNGU nalatig geweest met betrekking tot het feit dat beschuldigingen voor 2011 blijkbaar niet beoordeeld kunnen worden, omdat de KNGU toen nog geen lid was van het ISR? Dit wisten ze van tevoren toch ook al?”

De oud-turnster liet zich al vanaf het begin van de zaak, die sinds de zomer van 2020 bij het ISR ligt, kritisch uit over de handelwijze van het instituut. “Wéér komen we terug bij de vraag die ik 2,5 jaar geleden al stelde: kan het ISR deze zaak wel aan, weten jullie wel wat jullie aan het doen zijn? Weer blijkt dat ze maar wat deden en de kaders van hun eigen werk niet duidelijk hadden. Daarbij zegt het denk ik al genoeg dat er maandenlang geen communicatie is geweest in deze zaak en er plotseling zonder aankondiging een uitspraak op de mail gegooid wordt.”

“Er is een juridisch steekspel over onze hoofden gespeeld, zonder te beseffen dat het over mensenlevens gaat”, vervolgt Witjes. “Ondanks de noodkreten bleven ze doorgaan voor eigen belang en zijn de slachtoffers volledig buitenspel gezet. Ik heb zelf een jaar geleden de controle teruggepakt door voor mezelf deze zaak te laten voor wat het is. Ik kan blijven roepen en waarschuwen, maar als de oren en ogen niet geopend zijn, heeft het geen nut. Achteraf blijkt maar weer dat ons dit allemaal bespaard had kunnen blijven”, zegt Witjes.

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep. In dat beroep werd Wevers opnieuw vrijgesproken.