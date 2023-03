Schaatser Roest blij dat ontbrekende WK-titel nu binnen is

Schaatser Patrick Roest is heel gelukkig met zijn eerste individuele titel bij de WK afstanden. Hij bleef in Heerenveen met een tijd van 6.08,94 de Italiaan Davide Ghiotto voor en is eindelijk ‘s wereld beste op zijn favoriete 5000 meter. “Ik had deze prijs nog nooit gewonnen. Ik ben blij dat ik die nu binnen heb.”

“Een heel lekker gevoel is het, al doet het nu vooral heel erg pijn”, zei Roest zelfs nog na de huldiging. Het liet zien hoe diep hij had moeten gaan om de titel te behalen. “Ik ben nog steeds kapot en duizelig.”

Roest gaf toe dat er veel druk op had gestaan. Bij eerdere edities van de WK afstanden was het hem steeds niet gelukt om een individuele titel te veroveren. “Je weet dat er een hoop druk op staat. Ik zei wel dat ik bij mezelf moest blijven. Maar ik wist ook dat als ik nu niet zou winnen er weer nog meer verhalen zouden komen. Dit was een hele grote mogelijkheid om die titel te pakken.”

Roest moest er flink voor rijden om onder de tijd van zijn concurrent Ghiotto te komen. “Het was gigantisch zwaar”, zei hij. “Ik werd er wel even zenuwachtig van toen ik Ghiotto onwijs hard zag beginnen. Ik schrok wel, want als hij dat volhield kon hij op een tijd van 6.03 uitkomen. Met de tijd van 6.11,12 wist ik dat ik een aantal keren sneller had gereden en dat als ik geen gekke dingen zou doen, ik eronder zou rijden.”