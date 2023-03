Schaatser Roest pakt eerste individuele WK-titel op 5000 meter

Schaatser Patrick Roest heeft op de 5000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen zijn eerste individuele afstandstitel gewonnen. De 27-jarige Lekkerkerker was met 6.08,94 2 seconden sneller dan de Italiaan Davide Ghiotto. Bart Swings uit België greep het brons.

Voor Roest is het de eerste keer dat hij op een individuele afstand goud pakt. De schaatser van Reggeborgh won eerder bij de WK afstanden twee keer zilver op de 5000 meter. Hij veroverde met de ploegachtervolging in 2021 wel al goud, maar werd toen op de 5000 meter en 10 kilometer geklopt door de Zweed Nils van der Poel.

Het is het honderdste goud voor Nederland bij de WK afstanden. Ids Postma won in 1996 in het Noorse Hamar de eerste Nederlandse afstandstitel op de 5000 meter.

Roest kwam in de voorlaatste rit uit tegen Swings. Hij had gezien dat Ghiotto in de rit ervoor tot een tijd van 6.11,12 was gekomen, nadat de Italiaan lang rond het baanrecord van Roest van 6.04,36 had gereden. Ghiotto gaf echter in de slotronden veel toe en Roest kon daar tijd pakken. Met een vlakke race dook hij met nog vier ronden te gaan onder de tussentijden van Ghiotto en was ruim sneller.

Marcel Bosker kwam als eerste Nederlandse schaatser in de derde rit in actie. Hij wist halverwege zijn race goed te versnellen en kwam tot een tijd van 6.15,35. Dat zou uiteindelijk goed zijn voor de vijfde plek. Jorrit Bergsma begon aanzienlijk sneller dan Bosker, maar moest in de slotfase tijd toegeven. Met 6.13,51 bleef hij net buiten het podium en werd vierde.

Concurrent Sander Eitrem had zich eerder op de dag afgemeld wegens ziekte. De Noor had Roest op het EK allround nog geklopt op de 5000 meter.