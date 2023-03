Schaatsers sluiten seizoen af met WK afstanden in Thialf

De WK afstanden in Heerenveen zijn het sluitstuk van het post-olympische schaatsseizoen. Vanaf donderdag strijden de schaatsers vier dagen in Thialf om de mondiale afstandstitels en het goud op de teamsprint, ploegachtervolging en de massastart.

Regerend olympisch kampioene Irene Schouten is donderdag na 18.20 uur de eerste Nederlandse die in actie komt op de 3000 meter. De 30-jarige Noord-Hollandse moet na een moeizaam seizoen afwachten of haar vorm goed genoeg is om het op te kunnen nemen tegen titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong en de Noorse favoriete Ragne Wiklund.

Patrick Roest jaagt op zijn eerste individuele titel op de WK afstanden. De 27-jarige Lekkerkerker start op zijn favoriete 5000 meter na zijn concurrenten Davide Ghiotto uit Italiƫ en de Noor Sander Eitrem. Ook Marcel Bosker en Jorrit Bergsma komen op die afstand in actie. Daarna volgen op de eerste dag nog de teamsprint bij de mannen en vrouwen.

De WK afstanden duren tot en met zondag.