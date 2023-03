Schaatsster Wiklund houdt Schouten van titel op 3000 meter

Schaatsster Ragne Wiklund heeft Irene Schouten bij de WK afstanden in Heerenveen van de wereldtitel op de 3000 meter gehouden. De 22-jarige Noorse was in Thialf met 3,56,86 sneller dan de regerend olympisch kampioene, die met 3.57,40 het zilver greep. De Tsjechische Martina Sablikova won het brons.

Titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong moest met een tijd van 4.02,11 genoegen nemen met de zevende plek. Joy Beune greep met een tijd van 3.59,18 net naast de medailles. Ze eindigde op de vierde plaats.