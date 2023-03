Tennisser Griekspoor laat masterstoernooi Miami schieten

Tallon Griekspoor is van plan het masterstoernooi van Miami te laten schieten. De nummer 39 van de wereld kiest ervoor om na Indian Wells een rust- en trainingsperiode in te lassen en zich op het gravelseizoen voor te bereiden.

Het masterstoernooi van Indian Wells begint volgende week. Twee weken later volgt het toernooi van Miami. Wanneer spelers vroegtijdig worden uitgeschakeld op Indian Wells hebben ze een lange periode in de Verenigde Staten te overbruggen. Griekspoor kiest er daarom vooralsnog voor na Indian Wells huiswaarts te keren. Dat plan kan nog gewijzigd worden. Aangezien Indian Wells en Miami verplichte toernooien zijn, krijgt hij bij zijn puntentotaal een 0-score.

Griekspoor begint op 3 april aan het gravelseizoen, in het Marokkaanse Marrakech of het Portugese Estoril. In aanloop naar de graveltoernooien wil hij ook een periode van rust inlassen om volledig te kunnen herstellen van de pijntjes die hij heeft overgehouden aan de eerste twee maanden van het seizoen.

Begin dit jaar pakte de 26-jarige Griekspoor de titel in het Indiase Pune. Op de Australian Open haalde hij de derde ronde. Vorige maand verraste hij op het ABN AMRO Open met een plek in de halve eindstrijd.