Turncoach Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken

Turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat is de uitspraak van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. Volgens de tuchtcommissie was onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelde tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn.

De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep.

“De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. “Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

Wevers werd beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

De coach van onder meer zussen Sanne en Lieke Wevers en Naomi Visser werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beƫindigd.