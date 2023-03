Verstappen gaat met ‘veel betere auto’ voor derde wereldtitel

Max Verstappen gaat vol vertrouwen het nieuwe Formule 1-seizoen in, waarin hij zijn derde wereldtitel op rij kan pakken. De 25-jarige Nederlander doet dat in ieder geval met een “veel betere” auto dan vorig jaar, zo zei hij een dag voor de eerste vrije trainingen van het seizoen in Bahrein.

“Mijn favoriete getal is drie, dus we gaan ons best doen om de derde titel te winnen”, zo gaf Verstappen een extra reden om dit seizoen weer iedereen te snel af te zijn. “Ik weet nog niet of we daar goed genoeg voor zullen zijn, maar het team gelooft erin.” De coureur werkte vorige week goede testdagen af in zijn Red Bull en toonde zich toen ook al vol vertrouwen.

Verstappen is ook weer op gewicht, nadat hij in de wintermaanden 10 kilo was aangekomen. In zes weken was dat er weer af. “Ik doe mezelf graag een beetje pijn”, zei hij over zijn sportschoolroutine.

Zondag is de eerste race van het nieuwe seizoen op het circuit van Sakhir. Daar staat ook Nyck de Vries (AlphaTauri) aan de start voor zijn eerste seizoen in de Formule 1.