Wevers niet meer per definitie uitgesloten als trainer bij EK

Volgens directeur Remco Boer van gymnastiekunie KNGU is turncoach Vincent Wevers niet meer per definitie uitgesloten van de begeleidingsstaf voor toernooien als de EK en WK turnen. Wevers werd donderdag door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Boer zegt dat het verleden van Wevers geen reden meer kan zijn hem buiten de staf te houden.

“Als hij schuldig was bevonden, was het helder geweest”, legt Boer uit. “Maar nu is de afweging aan technisch directeur Jeroen van Leeuwen. Hij moet nu op andere gronden dan het verleden gaan bepalen of Vincent als trainer mee mag. Daarover heb ik met hem korte lijntjes, maar we geven Jeroen de ruimte.”

De directeur zegt dat bijvoorbeeld de onrust die de aanwezigheid van Wevers met zich mee kan brengen, een reden kan zijn om hem niet mee te nemen. Het eerstvolgende toernooi zijn de EK turnen in het Turkse Antalya, volgende maand. Wevers is – buiten de KNGU om – persoonlijk coach van onder anderen Naomi Visser, die kans maakt op deelname aan dat toernooi.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

De coach van onder anderen de zussen Sanne en Lieke Wevers en Visser werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio en de afgelopen EK’s en WK’s gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beĆ«indigd. Wevers behoorde bij de EK van 2021 voor het laatst tot de coachingsstaf van een internationaal toernooi.