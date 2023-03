Bondscoach Ritsma leeft mee met schaatssters na diskwalificatie

Bondscoach Rintje Ritsma baalde van de diskwalificatie bij de schaatssters op de ploegachtervolging. Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Joy Beune hadden de beste tijd gereden, maar liepen tegen een diskwalificatie aan vanwege een onbedekte enkel bij Beune.

“Als dat de regels zijn, dan zijn dat de regels. Daar kunnen we niks aan veranderen”, zei Ritsma. “Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat het een leermoment is voor de volgende keer. Dat mag nooit meer gebeuren.”

Ritsma had te doen met de schaatssters. “Het is voor de meiden wel heel zuur. Ik baal voor die meiden en met name voor Joy. Maar gelukkig waren Irene en Marijke er voor haar. Dat was wel mooi om te zien.”