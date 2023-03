Bonevacia en Boers soepel naar halve finales 400 meter EK indoor

Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers hebben de series van de 400 meter goed doorstaan en zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de EK indooratletiek in Istanbul.

Bonevacia eindigde in zijn heat als tweede in 46,87, goed voor een rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, die vrijdagavond al wordt gelopen. De 33-jarige atleet moest alleen de Belg Julien Watrin voor zich dulden.

Boers liep in zijn serie ook naar de tweede plaats in een tijd van 46,72. De Nederlands indoorkampioen lag het grootste deel van de race aan de leiding, maar werd vlak voor de finish voorbijgelopen door de Spanjaard Iñaki Cañal.

Bonevacia is al jaren de vaandeldrager van de Nederlandse atleten op de 400 meter. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg op de 4×400 meter die zilver veroverde op de Olympische Spelen van Tokio en won twee jaar geleden ook het goud op de 4×400 bij de EK indoor in Torun. Hij heeft ook twee bronzen medailles in bezit, behaald op de 400 meter bij de EK’s indoor in 2017 en 2021. Verder is hij houder van het Nederlands record met een tijd van 45,48.

Boers heeft dit seizoen ontdekt hoe hij heel hard de 400 meter kan lopen. Hij bewees het op de NK indoor, waar hij overtuigend de Nederlandse titel veroverde in 45,72 seconden. Als nummer 3 op de Europese ranglijst van dit jaar is de 23-jarige sprinter op papier kanshebber op een medaille, maar in de halve finales zal hij boven zichzelf moeten uitstijgen om de finale te halen. Bij de indeling van de twee heats kreeg hij de nadelige baan 1 toegewezen. Dat is de binnenbaan waarin de bochten zo krap zijn, dat atleten hun snelheid niet optimaal kunnen benutten.

Isaya Klein Ikkink, de derde Nederlandse deelnemer op de sprintafstand, werd in zijn heat derde in 46,74. Die klassering betekende geen directe doortocht naar de halve finales. Hij behoorde evenmin tot de twee atleten die op basis van hun tijd een plekje in de halve finales was gegund.