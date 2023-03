Derde tijd Verstappen bij eerste vrije training in Bahrein

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 de derde tijd genoteerd. De tweevoudig wereldkampioen was in zijn Red Bull 0,617 seconde langzamer dan teamgenoot Sergio Pérez, die de snelste tijd neerzette. De eerste race van het seizoen begint zondag op hetzelfde circuit.

Nyck de Vries, die zijn debuut als wedstrijdcoureur bij AlphaTauri maakt, zette de zestiende tijd op de klokken. De 28-jarige Fries was 2,644 langzamer dan Pérez.

De Mexicaanse coureur van Red Bull reed op het circuit van Sakhir naar een tijd van 1.32,758. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (Aston Martin), die begint aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1, eindigde op de tweede plaats met 1.33,196. Verstappen kwam binnen met een tijd van 1.33,375.

Verstappen hoopt dit jaar zijn derde wereldtitel op rij te veroveren. De 25-jarige Nederlander won vorig jaar een recordaantal van vijftien races. Hij staat inmiddels op 35 grand-prixzeges en bezet de zesde plaats op de eeuwige ranglijst.

Charles Leclerc (Ferrari), de nummer 2 van het vorige kampioenschap, zette tijdens de eerste vrije training de vijfde tijd neer. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton eindigde in zijn Mercedes op de tiende plaats, net voor zijn teamgenoot George Russell.

De Vries, die vorig jaar als reserve in de punten reed met Williams, was met zijn tijd van 1.35,402 langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner werd 13e met 1.35,015.

De tweede vrije training staat vrijdag om 16.00 uur op het programma, waarna de kwalificatie een dag later om 16.00 uur volgt. De Grote Prijs van Bahrein start zondag om 16.00 uur.