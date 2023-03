Favoriet Schilder stelt teleur met vijfde plaats bij kogelstoten

Jessica Schilder is bij de EK indooratletiek in Istanbul op de tegenvallende vijfde plaats geëindigd bij het kogelstoten. De 23-jarige atlete uit Volendam gold vooraf als de topkandidaat voor goud, maar ze kwam in de finale geen moment uit de verf. Haar beste afstand was 18,29, ver onder haar niveau. Het persoonlijk record indoor van Schilder is 19,48.

Haar grote Portugese concurrent Auriol Dongmo had wel de vorm te pakken en veroverde het goud met een stoot van 19,76. Het zilver ging naar de Duitse Sara Gambetta met 18,83. De Zweedse Fanny Roos behaalde het brons met 18,29.

Schilder beleefde vorig jaar een doorbraak met brons bij de WK indoor in Belgrado. Daarna volgde brons bij WK outdoor in Eugene en goud op de EK in München. Ze veroverde haar Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).