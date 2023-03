Schaatser Scheperkamp net naast podium op 500 meter, goud Stolz

Schaatser Merijn Scheperkamp heeft bij de WK afstanden in Heerenveen net naast de medailles gegrepen op de 500 meter. Met een tijd van 34,46 bleef de 22-jarige schaatser net verwijderd van het brons en werd vijfde. Het goud ging met 34,10 naar de Amerikaan Jordan Stolz, die zijn eerste wereldtitel greep.

Hein Otterspeer kwam als eerste Nederlandse schaatser in actie in de zesde rit tegen Nil Llop Izquierdo uit Spanje. Zijn tijd van 34,79 was goed voor de zesde plaats. Dai Dai N’tab was in de rit erna tegen de Italiaan David Bosa iets langzamer. Met 34,87 werd hij zevende.