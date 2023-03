Schaatssters gediskwalificeerd op ploegachtervolging, goud Canada

De Nederlandse schaatssters zijn bij de WK afstanden in Heerenveen gediskwalificeerd op de ploegachtervolging. Het Nederlandse trio Marijke Groenewoud, Joy Beune en Irene Schouten had vlak daarvoor de beste tijd neergezet met 2.52,65 voor Canada en Japan.

De diskwalificatie werd uitgeroepen omdat bij Beune bij haar enkel haar huid te zien was en dat mag niet.

Het goud gaat naar olympisch kampioen Canada, waar Valérie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann met 2.54,58 sneller waren dan Japan en de Verenigde Staten.

Beune greep naast haar eerste wereldtitel door wat er met haar sokken gebeurde. “Ik kon niks anders. Ik stop deze sokken vantevoren in mijn schoen, ze zijn er onderweg uit gegaan”, baalde Beune. Tijdens de race had ze het niet door dat het gebeurde. “Er is een mevrouw die staat bij de ijsopgang te controleren. Zij checkt mij en ziet dat de enkels bedekt zijn, dus laat me het ijs op gaan.”

Beune was met Ritsma bij de scheidsrechter geweest en probeerde protest aan te tekenen. “Dat kan je proberen zei de scheidsrechter, maar verwacht er niks van”, zei ze.

Groenewoud, Schouten en Beune reden dit seizoen hun eerste wedstrijd in deze samenstelling. De Nederlandse schaatssters waren bij de drie wereldbekerwedstrijden slechts twee keer als tweede en een keer als vierde geëindigd. Het trio was ruim sneller dan Canada, maar door de fout bij Beune telt het resultaat niet.

Bij de WK afstanden in 2021 grepen Ireen Wüst, Antoinette Rijpma-de Jong en Schouten de wereldtitel. Bij de Olympische Spelen in Beijing afgelopen jaar moesten de schaatssters genoegen nemen met brons.