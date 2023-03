Seedo ondanks slechte start nipt door op 60 meter bij EK indoor

N’ketia Seedo heeft zich op de EK indooratletiek in Istanbul nipt geplaatst voor de halve finales van de 60 meter. De 19-jarige atlete uit Utrecht eindigde als vijfde in haar serie van het kortste sprintnummer en daarmee kwalificeerde ze zich niet rechtstreeks. Haar tijd van 7,37 bracht uiteindelijk redding, want ze zat na afloop van de vijf heats nog net bij de vier atletes die op basis van hun tijd een startbewijs voor de volgende ronde verdienden.

Seedo verdedigde onlangs bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek met succes haar titel op de 60 meter in een persoonlijk record van 7,18. Ze deed vorig jaar mee aan de WK indoor in Belgrado. Daar strandde ze in de series.

In Istanbul leek het daar ook op uit te draaien, want Seedo kwam heel traag uit de startblokken. “Ik weet ook niet hoe dat kon. Ik heb er geen verklaring voor”, zei ze kort na haar race. “Maar als je zo’n slechte start maakt, is 60 meter wel heel kort om nog wat goed te maken.” Ze spurtte alsnog net hard genoeg om in het toernooi te mogen blijven.

De talentvolle sprintster is een outsider in Istanbul. De finale halen zou al een hele prestatie zijn. Topfavoriete voor het goud is de Zwitserse Mujinga Kambundji, die haar titel verdedigt. De Poolse Ewa Swoboda was de snelste in de series met 7,11. De halve finales én de finale van de 60 meter staan vrijdagavond op het programma in de Ataköy Arena.