Skiester Shiffrin moet geduld hebben na vierde plaats op super-G

Skiester Mikaela Shiffrin moet nog even wachten op het record van Ingemar Stenmark in de wereldbeker. De 27-jarige Amerikaanse eindigde vrijdag op de super-G in het Noorse Kvitfjell op de vierde plaats.

De Oostenrijke Cornelia Hütter legde in Noorwegen beslag op de eerste plek, voor de Italiaans Elena Curtoni en de Zwitserse Lara Gut-Behrami.

Met een zege zou Shiffrin het record van Stenmark hebben geëvenaard. De Zweedse legende kwam in de jaren 70 en 80 tot 86 wereldbekeroverwinningen. Shiffrin, die in januari het record bij de vrouwen van haar landgenote Lindsey Vonn (82) verbrak, staat momenteel op 85 zeges.

Shiffrin skiede in Noorwegen haar eerste wedstrijd sinds de WK van vorige maand in Frankrijk, waar ze goud won op de reuzenslalom. Het betekende haar zevende gouden medaille op een wereldkampioenschap.