Van der Poel klaar voor rentree in wielerkoers Strade Bianche

Mathieu van der Poel kijkt uit naar zijn rentree op de weg in de Strade Bianche. Na het succesvolle WK veldrijden en een “vlekkeloze” voorbereiding in het Spaanse Dénia is hij klaar voor de Toscaanse wielerkoers van zaterdag. “Maar ik weet wel dat ik altijd nog wat competitie nodig heb om naar mijn beste niveau te groeien”, zei de winnaar van 2021.

Van der Poel had slechts een korte rustperiode na het veroveren van zijn vijfde wereldtitel in het veld een maand geleden, gaf hij aan in een video, verspreid door z’n team Alpecin-Deceuninck aan enkele media. “Het is niet zoals vroeger dat je daarna nog in een cross even kan genieten van die regenboogtrui”, wist de 28-jarige Nederlander. “De focus ging meteen naar de klassiekers.”

Van der Poel noemt zijn overwinning in de Strade Bianche van 2021 “een van de mooiere overwinningen in mijn carrière, zeker de manier waarop ik won en tegen enkele klinkende namen”. De multifunctionele renner liet twee jaar geleden in de wedstrijd over deels onverharde wegen Julian Alaphilippe en Egan Bernal achter zich.

Twee van zijn grootste concurrenten – oud-winnaars Tadej Pogacar en Wout van Aert – zullen er tijdens de editie van zaterdag niet bij zijn. “Dat zal de koers wel wat veranderen”, denkt Van der Poel. “Het blijft een heel lastige wedstrijd, maar dat zijn inderdaad twee renners die altijd mee koersen en die je zeker kan gebruiken om het verschil te maken.”