Verstappen zet tweede tijd neer in tweede vrije training

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 de tweede tijd neergezet. In zijn Red Bull bleef de tweevoudig wereldkampioen 0,169 achter bij Fernando Alonso (Aston Martin). De Spanjaard (41), die ook twee keer de wereldtitel veroverde, kwam tot 1.30,907.

Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, kwam tot de derde prestatie. Hij was in de ochtendsessie nog de snelste geweest.

Alonso was in de eerste training als tweede geëindigd. Hij won in 2013 in eigen land voor de laatste keer een Grand Prix, destijds als coureur van Ferrari. Alonso was 32 keer de beste in een race. In zijn jacht op een volgende zege spreken de fans al van ‘Mission 33’.

Lance Stroll, ploeggenoot van Alonso, realiseerde de zesde tijd. De 24-jarige Canadees was net voldoende hersteld van een polsblessure, opgelopen bij een ongeval op de fiets, om mee te kunnen doen.

Nyck de Vries, die zijn debuut als wedstrijdcoureur bij AlphaTauri maakt, eindigde ook bij de tweede sessie in de achterhoede. Hij werd negentiende. Zijn Japanse ploeggenoot Yuki Tsunoda deed het met de achttiende plek niet veel beter.

De Grote Prijs van Bahrein start zondag om 16.00 uur. Zaterdag is de kwalificatie.