Afrikaanse landen willen Russen toelaten op Olympische Spelen

De Afrikaanse olympische comités zijn voor deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De in de ACNOA verzamelde comités kwamen tot dat standpunt tijdens een vergadering van het uitvoerend comité in de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott.

In een verklaring pleiten ze ervoor sporters uit de betrokken landen onder “een neutrale status en zonder enige verwijzing naar een identiteit” startrecht te geven. Met hun verklaring scharen de Afrikaanse comités zich achter het standpunt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat stelde al eerder dat “geen enkele atleet uit een competitie zou mogen worden geweerd met als enige reden zijn paspoort”. Een voorwaarde is wel dat atleten uit Rusland en Belarus de oorlog in Oekraïne niet actief ondersteunen.

Het standpunt van het IOC vindt lang niet overal bijval. Zo stuurde een coalitie van ruim dertig landen, waaronder Nederland, vorige maand een brief naar het IOC met daarin de vraag om “verduidelijking” omtrent de neutraliteitsvoorwaarden voor Russen en Belarussen richting de Spelen van Parijs. Oekraïne is uitgesproken tegenstander van een mogelijke aanwezigheid van Russische sporters op de volgende Spelen. Het land dreigt er zelfs mee het evenement te boycotten.