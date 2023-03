Bol weer Europees kampioene 400 meter indoor, zilver voor Klaver

Femke Bol heeft voor de tweede keer de Europese titel op de 400 meter indoor veroverd. De 23-jarige atlete uit Amersfoort rende in de Ataköy Arena van Istanbul op machtige wijze naar het goud in een tijd van 49,85 seconden. Die tijd lag boven haar wereldrecord van 49,26.

Lieke Klaver maakte het Nederlandse succes nog groter door het zilver te pakken in een tijd van 50,57. Het was voor de 24-jarige Enkhuizense haar eerste individuele medaille op een internationaal toernooi.

Bol, ook drievoudig Europees kampioene outdoor, gold als de torenhoge favoriete voor het goud in Istanbul. Ze maakte twee weken geleden grote indruk in de atletiekwereld met haar wereldrecord van 49,26 dat ze liep bij de NK indoor in Apeldoorn. Bol liep daar het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

De grote vedette van de Nederlandse atletiek bewaarde in Istanbul het beste voor de finale. In de series en de halve finales liep ze op reserve, om niet te veel energie te verspillen. In de finale gingen alle remmen los. Bol startte in baan 5, met Klaver voor zich in 6. Bij het samenvoegen vlak voor het ingaan van de tweede ronde was ze al voorbij erkend snelle starter Klaver en zette ze de versnelling in waarmee ze ongenaakbaar naar de winst liep. Klaver liep in haar kielzog naar het zilver en liet de Poolse Anna Kielbasinska achter met brons.

Bol won twee jaar geleden op de EK indoor in Torun haar eerste titel op de 400 meter. Ze voegde daar een tweede gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Klaver maakte daar ook deel uit van het gouden sprintkwartet. Zij eindigde toen als vijfde in de finale van de 400. Haar beste resultaat in een finale was tot zaterdag de vierde plaats die ze vorig jaar behaalde op de WK outdoor in Eugene.