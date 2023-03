Bouju met machtige spurt naar halve finales 60 meter EK

Sprinter Raphael Bouju heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 60 meter bij de EK indooratletiek in Istanbul. De 20-jarige Nederlands kampioen won zijn heat in 6,59, een persoonlijk record en maar 1 honderdste boven het Nederlands record.

Alleen olympisch kampioen 100 meter Lamont Marcell Jacobs was in de series sneller dan Bouju. De Italiaan, die ook titelverdediger is, noteerde 6,57.

Joris van Gool, die de houder is van het Nederlands record, redde het niet in de series. Hij eindigde als vijfde in zijn race in 6,72. Voor een directe plek in de halve finales had de Brabander bij de eerste vier moeten zitten. Vier ‘verliezers’ gingen door op basis van hun tijd en ook daar zat Van Gool niet bij. Hij kwam om precies te zijn 1 duizendste tekort. De Griek Ioannis Nyfantopoulos klokte bij nadere beschouwing 6,717, Van Gool 6,718.

Bouju was zelf verbaasd dat hij zo hard ging. “Hoewel ik wel degelijk startte met het doel om de heat te winnen. Dit is harde competitie, dus er is geen reden om in te houden”, zei de atleet, die opgroeide in Engeland. “Ik ging er vol in en hoop dit in de halve finales te herhalen. Er zit nog meer in.”

Bouju liet zich naar eigen zeggen ook niet afleiden door de valse start van een van zijn concurrenten. “Daar trainen we ook op. Sterker nog, ik ging me na die valse start nog beter focussen op mijn eigen race”, aldus de sprinter met Ghanese roots.

Voor Van Gool was de uitschakeling een deceptie. Hij heeft de reputatie van een sprinter die nogal eens een valse start maakt, maar deze keer kwam hij goed uit de blokken. “De race was best ok√©, maar ik startte te voorzichtig. Ik denk dat onbewust meespeelde dat ik geen fout wilde maken”, sprak de atleet, die op de EK van 2019 brons veroverde op de 60 meter. Op de vorige EK in 2021 liep hij door een valse start in de series tegen een diskwalificatie op. Het gebeurde hem ook op de afgelopen NK indoor.