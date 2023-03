De Vries blijft steken in eerste deel kwalificatie Bahrein

Nyck de Vries begint zondag zijn eerste Formule 1-race voor AlphaTauri vanaf de laatste startrij. De 28-jarige Fries kwam in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir niet verder dan de negentiende tijd. Alleen Pierre Gasly was nog langzamer. De Vries bleef een halve seconde verwijderd van een plek in het tweede deel van de kwalificatie.

Zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda ging wel door. Tsunoda zette de achtste tijd neer, vlak achter tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Spanjaard Carlos Sainz was in de Ferrari de snelste in Q1.

“Uiteraard ben ik niet tevreden”, zei De Vries bij Viaplay. “Het doel is altijd om zo ver mogelijk voorin te kwalificeren. Op zich waren mijn eerste twee runs vrij oké. Maar in de laatste run kon ik de stap niet maken. Ik verloor al in bocht 1 de achterkant van de auto. Dan loop je vanaf het begin achter de feiten aan. We hadden al verwacht dat het middenveld extreem dicht bij elkaar zou zitten. Dan kan je er heel makkelijk in Q1 al uit liggen, maar ook doorgaan.”

Naast De Vries bleven ook de debutanten Logan Sargeant (Williams) en Oscar Piastri (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) en Gasly (Alpine) steken in het eerste deel van de kwalificatie. Gasly staat zondag op de laatste startrij naast De Vries, die vorig jaar als invaller bij Williams debuteerde in de Formule 1 tijdens de Grote Prijs van Italië. De Nederlander kwalificeerde zich toen op Monza als dertiende, schoof dankzij gridstraffen voor andere coureurs op naar de achtste plaats op de startopstelling en eindigde in de race als negende. Dat leverde De Vries 2 WK-punten op. Hij maakte op Monza zoveel indruk dat AlphaTauri hem enkele weken later vastlegde als coureur voor 2023.

Vooralsnog beleeft De Vries weinig plezier aan zijn eerste raceweekeinde in zijn debuutjaar als vaste Formule 1-coureur. De Nederlander eindigde in de drie vrije trainingen steeds in de achterhoede. De Vries bekende zaterdag dat hij best gespannen was. “Vandaag is toch de eerste dag die echt telt”, zei De Vries voorafgaand aan de kwalificatie.