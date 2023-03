Fotofinish wijst Vollering aan als winnares Strade Bianche

Demi Vollering heeft de Strade Bianche gewonnen, de befaamde Italiaanse wielerkoers die deels over onverharde wegen leidt. De Nederlandse van SD Worx bereikte met haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky de finish in Siena. Wie van de twee de sprint won, was met het blote oog niet te zien. Maar de fotofinish wees Vollering aan als winnares.

Kopecky en Vollering waren op de laatste gravelstrook weggereden uit een groep favorieten en haalden kort voor de finish de eerder ontsnapte Amerikaanse Kristen Faulkner in. Kopecky had de Strade Bianche vorig jaar gewonnen en leek ook nu de favoriet om de sprint te winnen. Maar Vollering (26) was haar net te snel af. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten eindigde als vijfde.

De 20-jarige Puck Pieterse, als veldrijdster al een wereldtopper, eindigde als zesde bij haar debuut.

Vollering was dolgelukkig met haar zege. “Ik heb altijd al van deze koers gehouden, maar ik reed steeds in dienst van anderen en het was voor mij ook wat vroeg in het seizoen.” Haar ploeggenote Chantal Van den Broek-Blaak, oud-winnares en momenteel zwanger thuis, had haar moed ingepraat. “Ze zei dat ik erin moest geloven. Dat heeft zeker geholpen”, vertelde Vollering enigszins geĆ«motioneerd.

Vollering was onderweg nog gehinderd door een loslopend paard op het parcours, waardoor ze even moest inhouden. Dat gebeurde nadat ze in haar eentje de achtervolging had ingezet op de eerder ontsnapte Faulkner. Die bereikte de op twee na laatste gravelstrook met een voorsprong van bijna 2 minuten op een omvangrijke groep met daarin de favorieten.

Op een kleine 20 kilometer voor de finish meldde Van Vleuten zich vooraan de groep. De tempoversnelling leidde tot een schifting waarbij ook Pieterse zich nadrukkelijk meldde. Vollering koos daarna haar moment, reed weg en kreeg gezelschap van Kopecky, vorig jaar de beste in Siena en gevreesd om haar sprint. Een halve kilometer onder de op hoogte liggende finishstreep passeerde het duo Faulkner, die nog wel derde werd.

In de sprint duwde Vollering haar wiel nog net voor dat van haar favoriete ploeggenote. “Het was een gekke finale, waarin we het als team goed hebben gedaan. Het was ‘cool’ om hier met Lotte te strijden om de winst”, aldus Vollering, die eerder onder meer al Luik-Bastenaken-Luik won.