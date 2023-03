Hordeloopster Visser pepte zich op voor ‘race zonder risico’

Nadine Visser keek na de series van de 60 meter horden op de EK indooratletiek in Istanbul tevreden naar de uitslagen. Haar naam stond bovenaan met een tijd van 7,88. Ze constateerde met een gerust hart dat de vorm goed is en er misschien wel een derde gouden medaille op rij in zit.

“Ik wilde eigenlijk scherper zijn in het eerste deel van de race, maar ik merkte tijdens de warming-up al dat het even wennen was om zo vroeg te lopen”, zei ze na afloop van haar heat in de series, die ze eenvoudig won. “Ik moest me flink oppeppen om een beetje scherp te worden. Ik ben blij dat me dat lukte en ik gewoon de race kon winnen. Maar echt voluit gaan ging niet. Dat hoefde nu ook nog niet. Ik heb wel gecontroleerd gelopen. Als je echt volle bak gaat, neem je meer risico. Daar was nu het moment niet voor.”

Visser is tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden. Ze won goud in 2019 (Glasgow) en in Torun (2021). Als ze in Istanbul weer wint, komt ze op gelijke hoogte met Elly van Hulst, die in haar carrière drie keer Europees indoorgoud won op de 3000 meter. Nelli Cooman spant de kroon met zes gouden medailles op de 60 meter.

Visser is er niet te veel mee bezig. “Ik ga me nu eerst focussen op de halve finale. Het tijdschema op dit toernooi is gek, maar daar heeft iedereen last van.”

Kort voor het toernooi gaf de 28-jarige Noord-Hollandse aan dat lichamelijke fitheid dit seizoen bovenaan staat. “Heel blijven is het belangrijkste”, zei Visser, die de afgelopen twee jaar werd geplaagd door een scheur in haar hamstring en twee keer lang moest revalideren. Het zorgde ervoor dat ze op de grote kampioenschappen de vereiste topvorm miste om voor een medaille te gaan.

“Het is niet zo dat ik geen pijntjes meer voel, want die heb ik al jarenlang. En ik ben er ook wel achter dat mijn hamstring een zwakke plek is die ik zo nu en dan zal blijven voelen. Ik heb gelukkig trucjes gevonden om ermee om te gaan.”