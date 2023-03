Noorse skiër Kilde wint weer de wereldbeker op de afdaling

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft net als vorig jaar het wereldbekerklassement op de afdaling gewonnen. De 30-jarige Kilde stelde de eindzege veilig door in Aspen zijn zesde afdaling van dit seizoen te winnen. “Wat een gevoel, dit was een heel leuk jaar”, zei de Noor, wiens Amerikaanse vriendin Mikaela Shiffrin eerder op zaterdag in het Noorse Kvitfjell de algemene wereldbeker bij de vrouwen binnenhaalde.

Kilde was met 1.31,60 de snelste op de 2750 meter lange piste in Colorado. Hij bleef de Canadees James Crawford 0,61 seconde voor. Marco Odermatt uit Zwitserland eindigde op 0,63 seconde als derde. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, die dit seizoen ook drie afdalingen voor de wereldbeker won, kwam niet verder dan de vierde plaats. Kriechmayr heeft nu meer dan 200 punten achterstand op Kilde en kan de Noor niet meer van de eindzege in het wereldbekerklassement op deze discipline af houden.

In het algemene klassement van de wereldbeker staat Kilde op de tweede plaats, met 346 punten minder dan de leidende Odermatt.