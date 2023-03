Schaatsers Bergsma en Hoolwerf op WK naar finale massastart

Schaatsers Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf hebben bij de WK afstanden in Heerenveen de finale bereikt op de massastart. Bergsma plaatste zich in de eerste halve finale met de zesde plaats. Hoolwerf deed dat in de tweede race over zestien ronden en werd ook zesde.

Bergsma haalde al vroeg punten bij de tussensprints en verzekerde zich daarmee voor de eindsprint van een finaleplaats. Hoolwerf deed dat in de tweede halve finale ook. Hij pakte vier punten bij de eerste twee sprints en was daarmee zeker van een plek in de finale. De schaatser lag daarna nog even onder een vergrootglas bij de jury omdat hij in de tussensprints van zijn lijn was afgeweken, maar werd toch als zesde gezet in de uitslag.

Later zaterdag volgt de finale.