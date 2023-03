Jutta Leerdam is bij de WK afstanden voor de tweede keer wereldkampioen geworden op de 1000 meter. De 24-jarige Zuid-Hollandse was met 1.13,03 een klasse apart. Het zilver was voor landgenote Antoinette Rijpma-de Jong, het brons voor Miho Takagi uit Japan.

Leerdam won de wereldtitel eerder in 2020. Bij de WK van 2021 in Thialf moest de regerend Europees en wereldkampioene sprint genoegen nemen met het zilver. Leerdam is dit jaar nog ongeslagen op de 1000 meter.