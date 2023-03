Schaatssters Irene Schouten en Marijke Groenewoud rijden bij de WK afstanden in Heerenveen later zaterdag de finale op de massastart. Schouten plaatste zich in de eerste halve finale als zesde voor de finale. Groenewoud was in de tweede race goed voor de eerste plaats.

Schouten is de regerend olympisch kampioene op de massastart. Ze won ook twee keer eerder de wereldtitel op dit onderdeel. Groenewoud is de titelverdedigster. Zij won in 2021 in Thialf haar eerste wereldtitel.