Skiester Shiffrin is al zeker van eindzege in wereldbeker

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft zich voor de vijfde keer verzekerd van de eindzege in het klassement van de wereldbeker over alle disciplines. Shiffrin hoefde in het Noorse Kvitfjell op de afdaling alleen maar haar enige overgebleven concurrent Lara Gut-Behrami voor te blijven. Dat lukte, waardoor de Amerikaanse in de resterende zeven wereldbekerwedstrijden niet meer te achterhalen is door de Zwitserse.

Shiffrin verzuimde net als vrijdag op gelijke hoogte te komen met Ingemar Stenmark. Met een zege zou ze het record van de Zweedse skilegende hebben geëvenaard. Stenmark won in zijn loopbaan 86 keer een wereldbekerwedstrijd. Shiffrin, die in januari het record bij de vrouwen van haar landgenote Lindsey Vonn (82) verbrak, staat op 85 zeges.

De afdaling werd gewonnen door de Noorse Kajsa Vickhoff Lie. De thuisfavoriete, die nooit eerder een wereldbekerwedstrijd won, hield de Italiaanse Sofia Goggia en de Zwitserse Corinne Suter achter zich. Goggia is de winnares van de wereldbeker op de afdaling. Shiffrin eindigde op een gedeelde vijfde plaats, Gut-Behrami werd slechts 21e.

Shiffrin (27) won de algemene wereldbeker eerder in 2017, 2018, 2019 en 2022. Alleen de Oostenrijkers Annemarie Moser-Pröll (zes zeges) en Marcel Hirscher (acht zeges) deden het beter.