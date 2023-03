Sprinter Raphael Bouju heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 60 meter bij de EK indooratletiek in Istanbul. De 20-jarige Nederlands kampioen eindigde als derde in zijn heat in 6,61 seconden. Alleen de eerste twee kregen een rechtstreeks ticket voor de finale op zaterdagavond.

Bouju behoorde ook niet tot de twee sprinters die op basis van hun tijd een finaleplek afdwongen. In de series maakte Bouju meer indruk. Hij won zijn heat in een persoonlijk record van 6,59.