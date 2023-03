Titelkandidaat Vloon mist finale polsstokhoogspringen EK indoor

Menno Vloon ontbreekt zondag in de finale van het polsstokhoogspringen op de EK indooratletiek in Istanbul. De 28-jarige atleet werd uitgeschakeld in de kwalificaties. Hij kwam tot een hoogte van 5,55 meter en dat was ruim onvoldoende om bij de beste acht te zitten die om de medailles gaan springen.

Het was een tegenvaller voor Vloon, die vooraf zelfs gold als kandidaat voor de gouden medaille omdat de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis ontbreekt in Istanbul. Vloon prijkte met zijn beste seizoensprestatie van 5,91 als nummer 1 op de startlijst.

De Zaankanter gaf na afloop aan dat hij de scherpte miste. “Ik heb de afgelopen drie nachten niet geslapen”, zei hij in de catacomben van de Ataköy Arena. “Ik heb geen idee waardoor het kwam. Ik ben niet ziek en voelde me ook niet gespannen.”

Vloon had al veel moeite met zijn aanvangshoogte. Pas in zijn derde poging wipte hij over 5,40. Hij ging vervolgens wel in één keer over 5,55, maar de drie sprongen op 5,65 mislukten.

“Het heeft geen zin om het verder uit te zoeken. Ik voelde sowieso geen spanning en was vrij relaxed. Het kan misschien komen door de lange reisdag, een beetje jetlag-gevoel. Maar als je drie slechte nachten maakt, mis je gewoon frisheid. Natuurlijk baal ik, want ik was inderdaad kandidaat voor een medaille en ik wou het ook heel graag laten zien.’’

Het is bij Vloon vaker misgegaan op grote kampioenschappen. Vorig jaar haalde hij de aanvangshoogte niet op zowel de WK als de EK outdoor. Op de Olympische Spelen van Tokio sprong hij in de finale alleen de aanvangshoogte. “Vorig jaar was het bepaald niet mijn seizoen, maar dat het nu weer niet lukt is toeval. Het maakt mij namelijk echt niet uit wat voor soort wedstrijd het is.”

Vloon was de enige Nederlandse atleet bij het polsstokhoogspringen. Rutger Koppelaar meldde zich met een blessure af na de warming-up. Hij gaf aan last te hebben van zijn onderrug en durfde het niet aan de wedstrijd te springen.