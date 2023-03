Verstappen ook in derde vrije training GP Bahrein tweede

Max Verstappen heeft ook bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 de tweede tijd neergezet. In zijn Red Bull bleef de tweevoudig wereldkampioen 5 duizendsten van een seconde achter bij de Spanjaard Fernando Alonso. De rijder van Aston Martin bleef vrijdag in de tweede vrije training Verstappen ook net voor.

Verstappen was vrijdag in de eerste vrije training nog goed geweest voor de derde tijd. Toen was zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez de snelste. De Mexicaan was nu derde.

Nyck de Vries, debuterend als wedstrijdcoureur voor AlphaTauri, kon nog geen stijgende lijn laten zien. Na een zestiende en negentiende tijd sloot hij nu het veld af als twintigste.

Om 16.00 uur volgt de kwalificatie.