Verstappen pakt poleposition voor openingsrace in Bahrein

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen, de Grote Prijs van Bahrein. De wereldkampioen van de afgelopen twee jaar zette in zijn Red Bull de beste tijd neer in de kwalificatie: 1.29,708. Twee jaar geleden pakte Verstappen ook pole op het circuit van Sakhir, maar toen eindigde hij in de race als tweede achter Lewis Hamilton.

De 25-jarige Nederlandse coureur heeft zondag om 16.00 uur zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez naast zich staan op de voorste startrij. Pérez gaf 0,138 seconde toe op Verstappen, die in zijn laatste ronde zijn tijd nog wist te verbeteren. “Ik ben positief verrast dat ik op pole sta, na de moeizame start op vrijdag toen ik mijn ritme niet kon vinden”, zei Verstappen, die in de eerste training worstelde met de balans van zijn Red Bull-auto.

De Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz staan zondag op de tweede startrij. Fernando Alonso eindigde in de kwalificatie als vijfde. De Spanjaard was in zijn Aston Martin de snelste in de tweede en derde vrije training, maar in de kwalificatie moest Alonso ruim zes tienden van een seconde toegeven op Verstappen. De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton werden respectievelijk zesde en zevende.

Nyck de Vries bleef steken in het eerste deel van de kwalificatie. De 28-jarige Fries begint zijn eerste grand prix in dienst van AlphaTauri vanaf de laatste startrij op de negentiende plaats. Zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda vertrekt vanaf de veertiende plek. De Vries heeft alleen Alpine-coureur Pierre Gasly, zijn voorganger bij AlphaTauri, nog achter zich staan.

Verstappen veroverde, op de 51e verjaardag van vader Jos, voor de 21e keer poleposition in de Formule 1. “Ik hoop dat hij gekeken heeft. Ik weet eigenlijk wel zeker van wel”, zei de Nederlander lachend. “In de kwalificatie slaagden we erin alle puzzelstukken bij elkaar te brengen. En meestal is onze auto in de race nog sterker. Ik kijk uit naar de race van morgen.”