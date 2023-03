Amels stunt met historisch goud op hoogspringen bij EK indoor

Hoogspringer Douwe Amels heeft bij de EK indooratletiek in Istanbul een enorme stunt geleverd door goud te bemachtigen bij het hoogspringen. Hij was zeker van de titel met een sprong over 2,31 meter. Dat was een evenaring van het Nederlands record van Wilbert Pennings uit 2002.

Amels bemachtigde eerder deze maand bij de NK indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel. Het was in totaal zijn achttiende nationale titel, want hij heeft er ook negen outdoor in bezit. De Fries staat al jaren op eenzame hoogte in Nederland, maar internationaal was zijn inbreng niet aansprekend. Met de voor de Nederlandse atletiek historische gouden medaille op dit technische onderdeel heeft hij daar nu mee afgerekend.