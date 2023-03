Amerikaanse schaatser Stolz troeft Nuis op WK af op 1500 meter

Schaatser Jordan Stolz heeft bij de WK afstanden in Heerenveen zijn derde gouden medaille gepakt. De 18-jarige Amerikaan troefde op de 1500 meter olympisch kampioen Kjeld Nuis en titelverdediger Thomas Krol af. Stolz won eerder dit toernooi ook al goud op de 500 en 1000 meter.

Stolz kwam in de voorlaatste rit tegen de Japanner Kazuya Yamada tot een tijd van 1.43,59 en dook daarmee onder de tot dan toe beste tijd van 1.44,30, die titelverdediger Thomas Krol eerder had neergezet.

Nuis zat in de rit erna tegen de Canadees Connor Howe lang onder de tussentijden van Stolz maar verloor het in de slotronde. Met 1.43,82 werd hij tweede. Voor Krol was er brons. Wesly Dijs werd vierde.