Darter Van Gerwen voor vierde keer naar finale UK Open

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vierde keer de finale bereikt van het UK Open. De 33-jarige Brabander, al drie keer winnaar van het toernooi dat wordt gezien als de FA Cup van het darts, versloeg in de halve finale de Belg Dimitri Van den Bergh met 11-6. Van Gerwen strijdt later op zondagavond in Minehead met de Engelsman Andrew Gilding om de hoofdprijs van 110.000 pond, omgerekend zo’n 125.000 euro.

‘Mighty Mike’ versloeg Van den Bergh begin dit jaar in de halve finale van het WK met 6-0 in sets. In Minehead, waar om gewonnen legs wordt gespeeld, begon Van Gerwen stroef. De drievoudig wereldkampioen miste in de openingsfase heel wat dubbels, maar kwam daarna op stoom. Vanaf 3-3 won de Brabander vijf legs op rij. Van den Bergh kwam nog wel wat dichterbij, maar Van Gerwen gaf de partij niet meer uit handen. De Nederlander had eerder op de dag de Engelsman Nathan Aspinall in de kwartfinale met 10-6 verslagen.

Gilding staat voor het eerst in de finale van een groot toernooi. De 52-jarige ‘Goldfinger’ versloeg de Tsjechische verrassing Adam Gawlas in de halve finale met 11-6.

Danny Noppert, vorig jaar winnaar van het UK Open, werd zaterdag al uitgeschakeld. Van Gerwen schreef het toernooi in 2015, 2016 en 2020 op zijn naam.