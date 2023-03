De Nederlandse mannenploeg heeft op de EK indooratletiek in Istanbul de Europese titel op de 4×400 meter estafette van 2021 niet kunnen prolongeren. Het kwartet, bestaande uit Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia, wist wel de bronzen medaille te bemachtigen in een tijd van 3.06,59. België greep de titel in 3.05,83. Het zilver was voor Frankrijk in 3.06,52.

De medaille kwam voor een groot deel op het conto van Bonevacia, die als slotloper een gaatje naar de voorste lopers dichtliep en met een machtige eindversnelling bijna nog het zilver veroverde. Boers, Klein Ikkink en Angela liepen steeds zo’n beetje in vierde positie tijdens de hectische race, waarin sommige atleten zich nogal eens bijna verstapten.

Bonevacia en Angela zaten ook in het team dat twee jaar geleden in Torun Europees indoorgoud won op de 4×400 in een Nederlands record van 3.06,06. In datzelfde jaar stuntte Bonevacia, Angela, Tony van Diepen en Terrance Agard met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar was de oogst minder. Agard, Van Diepen, Taymir Burnet en Nick Smidt wonnen op de WK indoor in Belgrado nog wel brons, maar op de WK in Eugene en de EK in München was er geen eremetaal.