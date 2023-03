‘Koele kikker’ Weerman springt naar ‘bijzonder’ zilver op EK

Britt Weerman besefte amper wat ze had gedaan bij de EK indooratletiek. Ze haalde in de Ataköy Arena van Istanbul als eerste Nederlandse ooit een zilveren medaille bij het hoogspringen in een indoorhal. “Het moet nog bezinken”, zei ze vrij kalm na afloop. “Ik ben van nature bescheiden en nuchter en nooit zo uitbundig, maar ik besef wel dat dit echt bijzonder is en heel vet.”

Weerman is vooral ook een koele kikker. Ze is pas 19 jaar en klopt nu al aan bij de wereldtop, niet onder de indruk van haar concurrenten uit met name Oekraïne, die veel langer zijn dan de ‘slechts’ 1,74 meter lange Assense en al over de 2 meter hebben gesprongen. “Ik had nu wel echt meer zenuwen, maar dat werkt bij mij wel positief. Ik stond daardoor gewoon aan. Dat ik nuchter ben komt wel goed van pas. Ik kan ook heel goed focussen op mijn eigen sprongen.”

Weerman behaalde het zilver met een sprong van 1,96 meter, een evenaring van haar Nederlands record. Alleen regerend wereldkampioene indoor Jaroslava Majoetsjich, de torenhoge favoriete, sprong hoger (1,98). “Het ging in de finale een stuk beter dan in de kwalificaties. Ik was nu vanaf het begin scherp en dat zag je aan mijn sprongen, ook al was het in de ochtend. Meestal lig ik tot 10.00 uur in bed, maar nu moest ik er om 6.45 uur al uit. Nee, ik dronk geen koffie om wakker te worden. Ik nam een Red Bull.’’

De atlete uit Assen, die traint in Heerenveen, maakt met haar zilveren medaille een einde aan een lange periode waarin Nederland nauwelijks meetelde bij het hoogspringen. Annemieke Bouma was de laatste die bij een EK indoor een medaille won. Dat was brons in 1975. “Ik heb pas wel iets voorbij zien komen, maar ik was me er niet zo van bewust dat deze medaille best bijzonder is.”

Weerman vindt zelf ook dat het snel gaat. “Maar er zijn op dit moment wel meer jonge vrouwen die heel hoog springen. Majoetsjich is ook pas 21 en Angeline Topic, die vierde werd, is pas 17, dus concurrenten genoeg voor de komende jaren. Ik ga nu eerst even rust nemen en dan verder met de voorbereiding op het outdoorseizoen. De EK onder 23 wordt een belangrijk doel en ik wil ook heel graag springen op de WK in Boedapest. Daarvoor moet ik wel hoger springen dan 1,96, maar dat gaat echt binnenkort gebeuren. Mijn pogingen op 1,98 in de finale waren wel mijn beste ooit. Voor mijn gevoel was ik er bijna overheen.’’