Motorracer Van der Mark loopt weer botbreuken op bij crash

Motorracer Michael van der Mark is weer geblesseerd geraakt door een crash in het WK Superbike. De 30-jarige coureur uit Bergschenhoek kwam in de zevende ronde van de race in het Indonesische Mandalika ten val en moest de strijd staken. Na afloop bleek dat Van der Mark twee vingers heeft gebroken.

Van der Mark liep vorig jaar mei een heupbreuk op door een val tijdens een training. De motorcoureur was toen nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike.

Positief voor Van der Mark is nu dat de coureurs in het WK Superbike voorlopig geen wedstrijd hebben. Het seizoen gaat in het weekend van 21 tot en met 23 april verder in Assen met het derde raceweekend van het jaar.