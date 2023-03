Na twee keer EK-goud nu zilver voor Visser op 60 meter horden

Het is atlete Nadine Visser niet gelukt om voor de derde keer op rij de Europese indoortitel op de 60 meter horden te veroveren. De 28-jarige Visser moest in Istanbul genoegen nemen met het zilver. De Europese titel ging naar de Finse Reetta Hurske, die in 7,79 seconden als eerste over de finish snelde.

Visser eindigde in 7,84 als tweede. Het brons ging naar Ditaji Kambundji uit Zwitserland (7,91). Maayke Tjin A-Lim, de tweede Nederlandse in de finale van het slotnummer op de EK in Istanbul, kon niet meedoen om de medailles.

Visser was in 2019 (Glasgow) en 2021 (Torun) de beste op dit nummer bij de EK indoor.