Schaatser Bergsma pakt achter Ghiotto zilver op 10 kilometer

Schaatser Jorrit Bergsma heeft bij de WK afstanden in Heerenveen zilver gegrepen op de 10 kilometer. De Italiaan Davide Ghiotto was met 12.41,35 veel sneller en veroverde voor het eerst de titel op de 10 kilometer. Patrick Roest ging helemaal kapot in zijn rit en eindigde als vierde. Het brons was voor Ted-Jan Bloemen uit Canada.

Bergsma had in de eerste rit met een vlakke race een tijd van 12.55,64 neergezet. Daarvan dacht de 37-jarige Fries al snel dat het niet genoeg voor de wereldtitel zou zijn. Ghiotto reed in de rit na de dweil een vlakke race en wist in het tweede deel flink te versnellen en zijn directe tegenstander Takahiro Ito zelfs een ronde in te halen.

Roest won eerder deze WK op de 5000 meter zijn eerste individuele afstandstitel. Hij startte in de voorlaatste rit op de 10 kilometer. Ghiotto had kort daarvoor met 12.41,35 een tijd gereden waar Roest zelf maar een keer onder was gekomen.

De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk zag in het eerste deel van zijn 10 kilometer zijn achterstand gestaag oplopen op de Italiaan, die hem dit seizoen op de langste afstand ook al had geklopt bij de wereldbeker in Calgary. Roest versnelde wel, maar moest dat in de slotronden flink bekopen. Zijn rondetijden liepen op en hij kwam met 13.02,92 ook niet aan de tijden van Bergsma en Bloemen.