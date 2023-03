Stolz wint als eerste schaatser drie individuele titels op WK

Jordan Stolz is de eerste schaatser die bij een WK afstanden drie individuele titels heeft veroverd. De 18-jarige Amerikaan won in Thialf in Heerenveen in 1.43,59 de 1500 meter voor olympisch kampioen Kjeld Nuis en titelverdediger Thomas Krol. Stolz was in de afgelopen dagen ook al de beste op de 500 en 1000 meter.

De jonge Amerikaan, die opgroeide op een rendierboerderij in het plaatsje Kewaskum in de staat Wisconsin, baarde vooral opzien door de kortste sprintafstand, de 500 meter, en de middenafstand 1500 meter beide te winnen. Erben Wennemars was er bij de WK in 2003 dichtbij. Hij pakte goud op de 1000 en 1500 meter en brons op de 500 meter.

Sven Kramer won drie keer drie titels op de WK afstanden, maar dat was inclusief de ploegachtervolging. Bij de WK afstanden in 2008 was hij dicht bij drie individuele titels. Toen won hij naast goud op de 5000 en 10.000 meter zilver op de 1500 meter. De huidige bondscoach Rintje Ritsma won in 1997 goud op de 1500 meter en de 5000 meter en kwam toen tot zilver op de 10 kilometer.

De 18-jarige Amerikaan, die dit seizoen wereldbekerwedstrijden won op de 1000 en 1500 meter, was afgelopen maand al goed voor vijf wereldtitels op de WK voor junioren.