Titelverdedigster Visser en Tjin A-Lim naar finale 60 horden

Atlete Nadine Visser heeft zich op de slotdag van de EK indooratletiek in Istanbul geplaatst voor de finale van de 60 meter horden. De 28-jarige titelverdedigster won haar race in de halve finale in een tijd van 7,93.

Maayke Tjin A-Lim bereikte tamelijk verrassend eveneens de finale. Ze werd vierde in 8,02, precies de klassering die haar recht gaf op een plek in de finale, die zondagavond het sluitstuk vormt van het toernooi in de Ataköy Arena.

Visser werd in 2021 (Torun) en in 2019 (Glasgow) Europees kampioene indoor en kan voor de derde keer op rij goud halen. Voor de 25-jarige Tjin A-Lim zijn het haar eerste Europees kampioenschappen indoor.