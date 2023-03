Weerman stunt met zilver bij het hoogspringen op EK indoor

Britt Weerman heeft op de EK indooratletiek in Istanbul gestunt met het veroveren van de zilveren medaille bij het hoogspringen. De 19-jarige atlete kwam tot een hoogte van 1,96, een evenaring van haar Nederlands record. Daarmee troefde ze alle andere finalisten af, behalve topfavoriete Jaroslava Majoetsjich uit Oekraïne. Die wist als enige 1,98 te halen.

Weerman, afkomstig uit Assen, breekt met een lange periode waarin Nederland nauwelijks meetelde bij het hoogspringen. Annemieke Bouma was de laatste die bij de EK indoor een medaille won. Dat was brons in 1975.

Weerman veroverde onlangs haar vierde Nederlandse indoortitel. Afgelopen zomer verraste de atlete met de vierde plaats op de EK outdoor in München.

In de Ataköy Arena van Istanbul ging het voortvarend. Ze wipte bij al haar hoogtes soepel en sierlijk in haar eerste poging over de lat. Alleen bij 1,98 stokte het. Die drie pogingen mislukten. Maar ze was al zeker van het zilver, omdat de concurrenten voor een medaille waren gestrand op 1,96.