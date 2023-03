Baanwielrenner Ligtlee (25) beëindigt loopbaan

Baanwielrenner Sam Ligtlee heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. Dat meldt de 25-jarige coureur uit het Overijsselse Goor op zijn Instagram-account. Ligtlee, wiens oudere zus Elis in Rio 2016 olympisch kampioen werd op het baanonderdeel keirin, beleefde in 2020 het hoogtepunt uit zijn carrière. In Berlijn kroonde hij zich tot wereldkampioen op de kilometer tijdrit.

“De koek is op. Na elf jaar te hebben genoten van deze mooie sport zet ik een punt achter mijn sportieve carrière”, schrijft Ligtlee op Instagram. “Ik heb ontzettend genoten van de mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen en wil iedereen bedanken voor de mooie momenten.”

Ligtlee gold enige tijd als reserve voor de teamsprint, een onderdeel waarop Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg al jaren toonaangevend zijn. In die positie was hij al voorbijgestreefd door Tijmen van Loon.