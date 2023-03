Darter Van Gerwen verliest finale van UK Open

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de vierde keer het UK Open te winnen. De 33-jarige Brabander verloor met 11-10 van de Engelsman Andrew Gilding in de finale van het toernooi dat wordt gezien als de FA Cup van het darts.

‘Mighty Mike’ nam in de finale een voorsprong van 2-0. Maar hij keek al snel tegen een achterstand van 2-4 aan. Van Gerwen leek zich te herstellen en liep uit naar een voorsprong van 8-5. Maar Gilding knokte zich terug naar een gelijke stand van 10-10 en sloeg toe toen Van Gerwen de beslissende leg niet uitgooide.

De 52-jarige Gilding stond voor het eerst in zijn loopbaan in een finale van een groot toernooi. ‘Goldfinger’ versloeg de Tsjechische verrassing Adam Gawlas in de halve finale (11-6).

Van Gerwen versloeg in de kwartfinale de Engelsman Nathan Aspinall (10-6). Hij klopte in de halve eindstrijd de Belg Dimitri Van den Bergh met 11-6. Danny Noppert, vorig jaar winnaar van het UK Open, werd zaterdag al uitgeschakeld. Van Gerwen schreef het toernooi in 2015, 2016 en 2020 op zijn naam.